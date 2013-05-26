Житомиру наконец вернули воду

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас о наличии воды в квартирах житомирян подтвердили жители центральных улиц города, а также района Полевой, Малеванки, Крошне и т.д..

Одновременно в воскресенье к обеду воды в квартирах большинства житомирян не было, в частности, на улице Гагарина в центре города и других районах областного центра.

Зато коммунальщики обещали завершить подачу воды после отключения на ремонтные работы сегодня к полудню.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Житомире на два дня отключили воду - произошло отключение централизованного водоснабжения воды для выполнения плановых работ на объектах и сетях КП «Житомирводоканал».

На период отключения воды власти города призвали житомирян сделать ее двухдневный запас.