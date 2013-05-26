В Горловке произошел пожар на химзаводе Фирташа

ЧП случилось сегодня утром, сообщает НБН со ссылкой на пресс-служба ДОГА.

Возгорание произошло в 7:18. Загорелся технологический корпус 1В.

Пожарники выехали по третьему, повышенному номеру вызова. В 8:07 пожар был локализован, а в 8:42 ликвидирован. На месте происшествия работали 60 пожарников и 16 единиц специальной техники.

Погибших и пострадавших при происшествии нет. Огнем поврежден один компрессор и 50 кв. м кровли.

Как известно, концерн «Стирол» – крупное предприятие химической промышленности, находится в городе Горловка Донецкой области. В 2010 году состоялась продажа «Стирола» предпринимателю Дмитрию Фирташу. Производство «Стирол» вошло в Group DF холдинг OSTCHEM.