В Горловке произошел пожар на химзаводе Фирташа
11:38, 26 мая 2013Общество
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На территории химического концерна «Стирол» в Горловке (Донецкая область) произошел пожар.
Пожар на Стироле уже погасили /Фото: kochegarka.com.ua
ЧП случилось сегодня утром, сообщает НБН со ссылкой на пресс-служба ДОГА.
Возгорание произошло в 7:18. Загорелся технологический корпус 1В.
Пожарники выехали по третьему, повышенному номеру вызова. В 8:07 пожар был локализован, а в 8:42 ликвидирован. На месте происшествия работали 60 пожарников и 16 единиц специальной техники.
Погибших и пострадавших при происшествии нет. Огнем поврежден один компрессор и 50 кв. м кровли.
Как известно, концерн «Стирол» – крупное предприятие химической промышленности, находится в городе Горловка Донецкой области. В 2010 году состоялась продажа «Стирола» предпринимателю Дмитрию Фирташу. Производство «Стирол» вошло в Group DF холдинг OSTCHEM.
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