Лутковская: В Украине выполняется лишь 30% судебных решений

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская во время парламентских слушаний на тему: «Состояние выполнения судебных решений в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

В частности, по ее словам, на протяжении прошлого года к Уполномоченному по правам человека обратились около 100 тысяч человек, и по количеству обращений, поступающих по вопросам невыполнения судебных решений, можно утверждать, что в Украине едва ли не больше всего нарушений прав граждан наблюдается именно в этой сфере. «По официальным данным Министерства юстиции Украины, пока выполняется лишь около 30% решений национальных судов. Следовательно, остальные 70% – это нарушение прав граждан на судебную защиту, у которых есть перспектива стать предметом исследования Европейского суда по правам человека», - подчеркнула омбудсмен.

На сегодняшний день большинство судебных решений, которые не выполняются, – это так называемые «социальные дела», в рамках которых граждане пытаются получить социальные выплаты, предусмотренные законодательством. По данным Министерства социальной политики, в целом недофинансирование социальных выплат в государственном бюджете составляет несколько десятков миллиардов гривень, отметила Лутковская.

На протяжении прошлого года украинские суды вынесли почти 2 миллиона решений по поводу социальных выплат детям войны, более полмиллиона решений о выплатах инвалидам войны и чернобыльцам. Однако все решения судов, которые приняты в интересах граждан и вступили в законную силу, остаются невыполненными из-за отсутствия необходимых средств в государственном бюджете и наличия действующего законодательства, направленного на сокращение социальных расходов из государственного бюджета из-за дефицита средств, констатировала Уполномоченный по правам человека.