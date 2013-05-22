Эксперты прогнозируют снижение темпов падения промышленного производства

Дополнительную поддержку также может оказать и оживление спроса на внешних рынках.

Такое мнение высказал Игорь Путилин, руководитель аналитического департамента инвесткомпании «АРТ Капитал», комментируя обнародованные Госстатом данные о динамике индекса промышленного производства.

В то же время эксперт отметил, что спад оказался менее ощутимым. По итогам апреля он снизился в годовом исчислении на 2,2%, в то время как в марте этот показатель составлял «минус» 5,2%. Основными причинами спада остается сокращение добычи угля (7,4%), нефтепереработки (13,6%), химической промышленности (12%), машиностроения (9%) и металлургии (5%). В то же время наблюдался рост в пищевой промышленности (1,6%).

«Темпы падения индекса промышленного производства стабилизировались, и до конца года будут только сокращаться. Об этом свидетельствует стабилизация в металлургической отрасли. Сокращаются темпы падения в нефтепереработке. Из самых весомых секторов ИПП неопределенность сохраняется лишь в машиностроении. Здесь главные факторы – проблемы с экспортом украинских железнодорожных вагонов, а также снижение производства автомобилей», – отмечает Путилин.

Напомним, что государственная программа стимулирования экономики на 2013-2014 годы предусматривает восстановление нефтепереработки на украинских НПЗ. В апреле вступили в силу временные пошлины на автомобили импортного производства, что должно стимулировать восстановление автопрома. По мнению большинства экспертов, эти меры окажут позитивное влияние на украинскую промышленность и рост экономики в целом.

По мнению аналитиков компании КИНТО, металлургические предприятия также не понесут значительных потерь в текущем году, несмотря на снижение цен и сокращение спроса. Хотя прибыли и дивиденды по отрасли будут ниже. «Убытки металлургических предприятий, с высокой вероятностью, окажутся меньшими, чем в прошлом году, за счет удешевления сырья и снижения потребления природного газа метпредприятиями», – говорится в аналитическом обзоре КИНТО.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что правительство приложит максимум усилий, чтобы ВВП Украины в текущем году увеличился на 3%.