В Харькове умерла 17-летняя девушка, которую облили самогоном и подожгли

Данную информацию подтвердили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета. 17-летняя Юлия Ирдиненко умерла сегодня, 21 мая.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНИАН сообщили, что сейчас решается вопрос о переквалификации этого уголовного дела.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая во время общего употребления алкогольных напитков 22-летний парень в квартире своего товарища облил самогоном и поджег 17-летнюю девушку. Потерпевшая получила ожоги 90% тела.

13 мая следственный судья Червонозаводского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство прокурора-процесуального руководителя об аресте мужчины, который поджег девушку. Сейчас он находится в СИЗО.

Прокуратура начала досудебное расследование по ч.2 ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство с особой жестокостью), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.