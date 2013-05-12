В Харькове мужчина облил самогоном 18-летнюю девушку и поджег

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Вследствие поджога потерпевшая получила ожоги тела. Она была госпитализирована. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).