Вилкул возглавил Межведомственный оперативный штаб по ликвидации ЧС

Создание такого штаба обусловлено высоким уровнем пожарной опасности в лесах в связи с ожидаемыми высокими температурами воздуха.

В Межведомственный оперативный штаб также вошли руководство Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минрегиона, Минагрополитики, Минэкономики, Минобороны, МВД, Минфина, Минприроды, Минздрава, Минэнергетики, Мининфраструктуры, Государственного агентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов, Госагентства резерва, Госагентства автомобильных дорог.

В этом году уже произошло 347 лесных пожаров на площади 80 га. В прошлом году за летний период произошло 613 лесных пожаров на площади почти 700 га, а в целом ежегодно в Украине возникает около 2 тыс. лесных пожаров.