Милиция арестовала авторитета, державшего в страхе Киевский вокзал

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали криминального авторитета, который на территории киевского Центрального железнодорожного вокзала создал систему криминальных поборов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В милиции рассказывают, что через своих помощников авторитет получал дань с воров, мошенников, таксистов, маршруточникив, предпринимателей, стихийных продавцов и так званых “квартирниц”. В итоге каждый, кто получал хоть какую-то прибыль вокруг вокзала, был обязан отдать часть.

Также он и его сообщники требовали деньги с предпринимателей, работающих на междугородных перевозках. Бизнесмены должны были платить дань за непрепятствование их законной деятельности.

Милиция рассказывает, что неоднократно задерживала этого криминального авторитета, но он пытался через своих людей продолжать свой “уголовный бизнес”.

На этот раз, отмечают в милиции, работники ГУБОП до мельчайших деталей спланировали операцию по документированию незаконной деятельности и задержанию злоумышленников. В итоге ликвидирована верхушка преступной среды – организатор и его «права рука».

В отношении мужчин начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, и им угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Этот срок может быть и большим, поскольку правоохранители осуществляют проверку фигурантов на причастность задержанных к другим преступным схемам. Именно поэтому всем, кто пострадал от деятельности криминального авторитета, руководство ГУБОП рекомендует обращаться с заявлениями в дежурную часть Главка (тел. 461-16-01).