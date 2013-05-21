В интернете появилось видео, как девушка на авто влетела в пиццерию с посетителями

В первом ролике можно увидеть, как водителю «Ниссана» помогают выбраться из разбитого авто. При этом женщина держится за голову. Второе видео с камеры наблюдения внутри кафе впечатляет намного больше - оно зафиксировало, как авто пробивает витрину и едва не сносит несколько столиков с посетителями. Как минимум четыре человека уцелели лишь чудом, сообщает Сегодня.

Напомним, как сообщал корреспонденту УНИАН представитель крымского управления ГАИ, «Ниссан» ехал с «Москольца» в направлении железнодорожного вокзала и при выполнении поворота на улицу Гайдара столкнулся с автомобилем «Фольксваген».

После столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части и, протаранив витрину пиццерии, влетела в кафе. В аварии травмы получила водитель «Ниссана». Пострадали также двое посетителей пиццерии: у девушки - шок, у парня – царапины на руке. В больницу за помощью обратилась только девушка-водитель.