Автомобили ЗАЗ по «народным» ценам

Все же во время нестабильной экономической ситуации потребителю свойственно экономить на всем, включая возможность покупки авто.

Отечественному потребителю – «народная» цена. Именно этим принципом руководствовался официальный дистрибьютор автомобилей ЗАЗ в Украине, начав скидочную кампанию«Понимая Вас, мы снизили цены на ЗАЗ». В рамках кампании снижено розничные цены на самые популярные автомобили отечественного производства - ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens. Это значит, что до 30 июня нынешнего года стать владельцем этих моделей возможно с выгодой до 7000 грн. Сниженные ценовые предложения действуют как на новенькие авто производства 2012 года, так и на автомобили производства 2013 года.«Введя скидки на наши самые популярные модели - ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens – мы не ставили цель распродать склады. - Комментирует инициативу Генеральный директор Филии «АвтоЗАЗ-сервис» Андрей Залуцкий. - В то время, когда на рынке господствуют противоречивые мнения относительно возможности подорожания автомобилей различных брендов, мы хотели сказать своему покупателю, что ЗАЗ продолжает оставаться лояльным к нему. Мы предлагаем украинскому потребителю качественные автомобили по оптимальным ценам».

ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens – не новички в модельной линейке ЗАЗ. Проверенные годами эксплуатации на украинских дорогах, обемодели стали популярными среди различных аудиторий: их покупают в качестве полноценного семейного автомобиля, как первый автомобиль, они пополняют автопарки государственных учреждений и таксопарков.

ЗАЗ Lanos благодаря своим отличным ходовым качествам уже давно заслужил народное признание и негласный титул «народного любимца». Покупатель, как известно, голосует своим кошельком. Именно поэтому 6 лет подряд ЗАЗ Lanos побеждал в номинации «Абсолютный лидер продаж» престижной Всеукраинской автомобильной акции «Авторейтинг» среди всех моделей на украинском рынке. Сегодня,например, ЗАЗ Lanos в базовой комплектации стоит всего 70 000 грн., а цена автомобиля в комплектации«комфорт» с кондиционером, подогревом передних сидений, передними противотуманными фарами и другими полезными опциями составляет всего от 74900 грн.

С 2011 года ЗАЗ Lanos в продаже с автоматической КПП. На сегодняшний день - это самый доступный автомобиль класса «С» с «автоматом», ценакоторого стартует всего от 85000 грн, с учетом скидки 7000 грн.

Не менее приятными для покупателя станут цены и на ЗАЗ Sens. Этот автомобиль является самым доступным авто в своем классе. Сегодня официальный дистрибьютор предлагает покупателю рекордно сниженную цену на эту модель в базовой комплектации - от 56900 грн. «Люксовая» комплектация ЗАЗ Sens в кузове седан, который имеет такую актуальную в летнюю жару опцию, как кондиционер, доступна по цене авто от 62900 грн., с учетом скидки 7100 грн.

Обе модели могут быть укомплектованы заводским газобаллонным оборудованием итальянского производства Tartarini. ГБО позволяет автовладельцу экономить на топливе до 40% в год. Этот факт еще раз подтверждает репутацию ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens как действительно доступных авто, которые придутся «по карману» бюджетному покупателю. И последнее, но не менее важное, о чем следует знать – производитель предлагает покупателю европейскую гарантию в 3 года, или 100 тыс. км пробега на каждый автомобиль. При этом межсервисный интервал составляет 15 тыс. км.