В Полтавской области очевидцы сфотографировали смерч (фото)
21:34, 20 мая 2013Общество
3003
Очевидец сфотографировал торнадо на мобильный телефон.
Очевидец успел сфотографировать вихрь на мобильный телефон / Фото : ТСН
В Полтавской области неподалеку от сел Новоселовка и Арсенськ пронесся смерч.
Очевидец, который успел сфотографировать вихрь на мобильный телефон, прислал его изображение ТСН.uа.
"Сначала он был в виде воронки, конуса, а потом стал таким, как изображено на фотографиях", - написала Ирина Басенко.
Ранее ученые-климатологи прогнозировали, что в Украине все чаще будут случаться смерчи и мини-торнадо из-за изменений климата на планете. В значительной мере это связано с деятельностью людей, которая влияет на климат.
Фото : ТСН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter