В Полтавской области очевидцы сфотографировали смерч (фото)

В Полтавской области неподалеку от сел Новоселовка и Арсенськ пронесся смерч.

Очевидец, который успел сфотографировать вихрь на мобильный телефон, прислал его изображение ТСН.uа.

"Сначала он был в виде воронки, конуса, а потом стал таким, как изображено на фотографиях", - написала Ирина Басенко.

Ранее ученые-климатологи прогнозировали, что в Украине все чаще будут случаться смерчи и мини-торнадо из-за изменений климата на планете. В значительной мере это связано с деятельностью людей, которая влияет на климат.