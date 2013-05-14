В Полтаве горит центральный рынок
15:55, 14 мая 2013Общество
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В Полтаве горит центральный рынок, огонь быстро распространяется по территории торговых площадок.
Горят магазины по улице Новый базар
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС в Полтавской области.
По их данным, около 30 минут назад на рынок были вызваны пожарные машины. По предварительным данным, горят магазины по улице Новый базар. Жертв нет. Причина пожара еще не установлена.
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