В Полтаве горит центральный рынок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС в Полтавской области.

По их данным, около 30 минут назад на рынок были вызваны пожарные машины. По предварительным данным, горят магазины по улице Новый базар. Жертв нет. Причина пожара еще не установлена.