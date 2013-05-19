Кагаловский передал журналистам, которые ушли с ТВi, контрольный пакет своих акций

Константин Кагаловский решил передать журналистам, которые уволились из телеканала ТВі из-за корпоративного конфликта, контрольный пакет своих акций во всех компаниях, которые входят в структуру канала. Об этом говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что сегодня, 19 мая, на пресс-конференции в Киеве состоялось подписание соглашения между Кагаловским, который продолжает считать себя владельцем телеканала ТВі, и бывшими журналистами и другими сотрудниками канала. Условия соглашения определяют основные принципы, руководствуясь которыми, журналисты фактически получают полный контроль над производственными мощностями телеканала, на котором они работали, студийным, съемочным, другим телевизионным оборудованием и тому подобное.

В пресс-релизе говорится, что структура деятельности телеканала ТВі основывается на двух основных компаниях: ООО «ТРК «ТелеРадіоСвіт», которая имеет спутниковую лицензию со сроком действия до конца 2014 года, и ООО «Інтерпрофіт», который владеет всем необходимым для производства программ оборудованием.

Обе компании, заявляет Кагаловский, принадлежат ему через ряд подконтрольных структур, он их никогда и никому не передавал, а, следовательно, не имеет ограничений в распоряжении ими. И контрольный пакет в обеих компаниях безвозмездно передается журналистам и других творческим работникам канала.

Согласовано, что Кагаловский передает журналистам 59% в ООО «Інтерпрофіт», а также 59% в ООО «Медіа Інфо», которая на 100% владеет Телерадиокомпанией «ТелеРадіоСвіт».

Для этого в течение ближайших дней будут заключены индивидуальные соглашения с каждым из творческих работников канала.

Также согласовано оформить все актуальные вопросы независимости деятельности журналистов, в частности, подписание редакционного соглашения с владельцем, создание редакционного устава и создание эффективного редакционного совета, большинство которого должны составлять люди, делегированные именно журналистами. Финансирование деятельности компаний по-прежнему берет на себя Кагаловский в соответствии с согласованными бюджетами, отмечается в релизе.

Как сообщал УНИАН, в апреле на ТВі возник корпоративный конфликт в связи с объявлением об изменении владельца телеканала.

23 апреля на официальном сайте ТВі появилось сообщение о назначении гендиректором телеканала Артема Шевченко, который сменил предыдущего руководителя Наталию Катеринчук.

Также, в соответствии с сообщением, новым инвестором канала стал американский бизнесмен Александр Альтман.

В то же время Катеринчук опровергла информацию об изменении руководства канала, а владелец ТВі Кагаловский заявил о рейдерском захвате канала «при помощи силовых структур». Он также опроверг сведения о продаже канала и обвинил Альтмана в подделке доверенности его компании. Журналистов телеканала об этих изменениях официально не извещали.

В знак протеста часть журналистов телеканала ТВі объявили забастовку, а позже приняли решение уйти из канала.