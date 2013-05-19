Журналисты требуют отставки министра внутренних дел

Министр внутренних дел Виталий Захарченко или должен заставить своих подчиненных выполнять свои обязанности, или уйти в отставку. Такое требование содержится в совместном заявлении Независимого медиа-профсоюза (НМПУ) и Национального союза журналистов (НСЖУ) после избиения журналистки 5 канала Ольги Сницарчук и журналиста газеты «Коммерсантъ» Власть Соделя.

«Избиение происходило при исполнении журналистами своих профессиональных обязанностей на глазах у милиции, которая не вмешалась в инцидент, - отмечается в совместном заявлении журналистских организаций - Складывается впечатление, что люди в милицейских погонах сознательно позволили правонарушителям бить журналистов. Этот факт подтверждается тем, что фото нападающих, имеющееся у журналистов, не заинтересовало милиционеров и для задержания правонарушителей не были приняты надлежащие меры».

НСЖУ и НМПУ отмечают, что подобная возмутительная практика становится традиционной на территории Украины. По мнению журналистских организаций, правоохранители продолжают упорно отказываться открывать уголовное производство в отношении тех, кто нападает на журналистов. А если производство открывается, то дело быстро закрывают под надуманным предлогом.

«Такие действия заслуживают осуждения и являются недопустимыми для государства, которое декларирует приверженность демократическим ценностям и намерено интегрироваться в Европейский союз. Если не положить этому конец, то логическим продолжением этой тенденции станут инциденты с более трагическими последствиями для журналистов и очередным позором нашей страны, как это уже случалось в истории независимой Украины », - говорится в заявлении, размещенном на сайте НМПУ.

В то же время в МВД заверили, что расследование избиения журналистки «5 канала» находится на личном контроле министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Об этом сообщил заместитель министра - руководитель аппарата Сергей Лекарь.

«Расследование преступлений, совершенных против журналистов, находится на особом контроле в МВД. А что касается возможной бездеятельности работников милиции во время этого конфликта, мы обязательно проведем по этому факту тщательную проверку », - подчеркнул замминистра.