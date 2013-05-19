Евровидение 2013: Огневич прокомментировала один балл от России

12:41, 19 мая 2013
Общество
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После финала Злата Огневич прокомментировала журналистам свое выступление.

огневич / Фото : ICTV

"Все предсказуемо достаточно было для меня, поэтому я очень рада среди такого количества стран получить третье место.  Это супер!" - цитирует Огневич Обозреватель. Злата также сказала, что на следующее Евровидение не поедет, а будет дописывать свой альбом.

Огневич прокомментировала один балл от России: "Бог им судья! Они сделали то, что считали нужным".  Она сказала. что никак это не оценивает и считает, что каждый человек, страна и артист поступает так, как считает нужным.

Выступление Украины в финале Евровидения 2013:

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