Евровидение 2013: Огневич прокомментировала один балл от России

"Все предсказуемо достаточно было для меня, поэтому я очень рада среди такого количества стран получить третье место. Это супер!" - цитирует Огневич Обозреватель. Злата также сказала, что на следующее Евровидение не поедет, а будет дописывать свой альбом.

Огневич прокомментировала один балл от России: "Бог им судья! Они сделали то, что считали нужным". Она сказала. что никак это не оценивает и считает, что каждый человек, страна и артист поступает так, как считает нужным.

Выступление Украины в финале Евровидения 2013: