На улице Грушевского в Киеве возобновили движение

16:51, 18 мая 2013
Общество
683

На улице Грушевского в Киеве, где проходил антифашистский марш, возобновлено движение автомобилей.

Автомобили уже могут проезжать через площадь

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади технические работники продолжают убирать мусор и разбирать аппаратуру, которая использовалась во время митинга Партии регионов и концерта, однако автомобили уже могут проезжать через площадь.

В данное время перекрыт отрезок улицы Крещатик в сторону Майдана Незалежности.

Перед началом возобновления движения сотрудники милиции попросили участников антифашистского марша, которые все еще оставались на Европейской площади и улице Грушевского, покинуть проезжую часть и перейти на тротуары.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter