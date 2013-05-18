На улице Грушевского в Киеве возобновили движение
16:51, 18 мая 2013Общество
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На улице Грушевского в Киеве, где проходил антифашистский марш, возобновлено движение автомобилей.
Автомобили уже могут проезжать через площадь
Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади технические работники продолжают убирать мусор и разбирать аппаратуру, которая использовалась во время митинга Партии регионов и концерта, однако автомобили уже могут проезжать через площадь.
В данное время перекрыт отрезок улицы Крещатик в сторону Майдана Незалежности.
Перед началом возобновления движения сотрудники милиции попросили участников антифашистского марша, которые все еще оставались на Европейской площади и улице Грушевского, покинуть проезжую часть и перейти на тротуары.
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