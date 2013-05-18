На улице Грушевского в Киеве возобновили движение

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади технические работники продолжают убирать мусор и разбирать аппаратуру, которая использовалась во время митинга Партии регионов и концерта, однако автомобили уже могут проезжать через площадь.

В данное время перекрыт отрезок улицы Крещатик в сторону Майдана Незалежности.

Перед началом возобновления движения сотрудники милиции попросили участников антифашистского марша, которые все еще оставались на Европейской площади и улице Грушевского, покинуть проезжую часть и перейти на тротуары.