Львовский облсовет объявил Год памяти жертв Первой мировой войны
01:43, 18 мая 2013Общество
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Львовский областной совет провозгласил 2014 год годом почтения памяти жертв Первой мировой войны.
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, такое решение депутаты приняли на сессии в связи со 100-летием от начала Первой мировой войны.
Также депутаты поручили профильным департаментам Львовской областной государственной администрации и управлению по вопросам гуманитарной политики облсовета до 1 июля 2013 года выработать и подать на утверждение облсовета план мероприятий по почтению памяти жертв Первой мировой войны.
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