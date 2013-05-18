Львовский облсовет объявил Год памяти жертв Первой мировой войны

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, такое решение депутаты приняли на сессии в связи со 100-летием от начала Первой мировой войны.

Также депутаты поручили профильным департаментам Львовской областной государственной администрации и управлению по вопросам гуманитарной политики облсовета до 1 июля 2013 года выработать и подать на утверждение облсовета план мероприятий по почтению памяти жертв Первой мировой войны.