21 мая авиакомпания «Трансаэро» отпразднует 20-летие начала полетов в Украину

21 мая авиакомпания «Трансаэро» проведет ряд торжественных мероприятия, приуроченных к 20-летию начала полетов в Украину.

В 15.00 Fairmont Grand Hotel Kyiv (г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1) состоится официальная пресс-конференция Генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Ольги Плешаковой, по окончанию пресс-конференции запланирован торжественный банкет в помещении отеля Kyiv II. Начало регистрации СМИ в 14.30. Аккредитованым представителям СМИ будут презентованы пригласительные на гала-концерт.

В 19.00 в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко состоится уникальный гала-концерт звезд мирового балета, приуроченный к 20-летию начала полетов в Украину авиакомпании «Трансаэро».

Аккредитация обязательна. Моб. 0504170909 Надежда, men_shutkina@ukr.net

Информация об авиакомпании «Трансаэро»

В апреле 1993 года «Трансаэро» выполнила свой первый регулярный рейс по маршруту Москва – Киев. Он стал первым рейсом «Трансаэро» в страны СНГ. Поэтому за ним сохранился исторический номер: UN 201. В течение последующих двух десятилетий «Трансаэро» вносила свой достойный вклад в развитие надежного и комфортабельного воздушного сообщения между Россией и Украиной.

Неотъемлемой чертой работы авиакомпании «Трансаэро», которая начала полеты еще в 1991 году, является ее инновационность. Авиакомпания первой в России начала эксплуатацию воздушных судов Boeing, ввела бизнес-класс на внутренних рейсах и внедрила систему поощрения лояльности часто летающих пассажиров. Именно «Трансаэро» первой в России начала продажу электронных билетов и ввела регистрацию на рейсы через Интернет: первый полет по электронному билету был выполнен на рейсе «Трансаэро» 26 марта 2007 года именно по маршруту Москва – Киев.

За 20 лет «Трансаэро» на своих украинских рейсах перевезла 2млн 100 тыс. пассажиров.

Постоянно расширялась маршрутная сеть «Трансаэро» в Украину. В 1994 году авиакомпания начала полеты из Москвы в Одессу. В 2003 году – Симферополь. В 2010 году – в Донецк и Днепропетровск.

В юбилейном, 2013 году, «Трансаэро» открыла сразу четыре новых украинских маршрута. Это прямые рейсы Санкт-Петербург – Киев, Екатеринбург – Киев, Уфа – Киев и Пермь – Киев.

В центре всей работы «Трансаэро» всегда находится пассажир. Ради его интересов авиакомпания расширяет свой парк, открывает новые маршруты, совершенствует стандарты сервиса, а деятельность авиакомпании постоянно отмечается высокими наградами.

«Трансаэро» признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы 2012 года. Ей вручена учрежденная агентством Skytrax премия WorldAirline Awards. Компания является лауреатом престижнейшей премии ATW Airline Industry Achievement Awards 2012 в номинации «Лидер рынка». Согласно международному рейтингу туристического пассажиропотока, опубликованному британским изданием AirlineBusiness, «Трансаэро» занимает шестое место в мире по числу пассажиров, перевезенных к местам отдыха.

В рейтинге безопасности крупнейших авиакомпаний мира международного агентства JACDEC «Трансаэро» занимает 16 место в мире и 6 место в Европе. Она – единственная российская авиакомпания, которая входит в первую тридцатку этого рейтинга.

Авиакомпания «Трансаэро» гордится тем, что уже 20 лет способствует развитию связей между народами России и Украины. Верность этой своей высокой миссии она сохранит и впредь.

Авиакомпания «Трансаэро»

http://www.transaero.ru/