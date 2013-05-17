В Киевской администрации ищут удобные для гей-марша улицы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда, комментируя поданную в горгосадминистрацию заявку организационного комитета гей-форума "КиевПрайд2013" о проведении 25 мая Марша равенства.

По словам Хонды, организаторы этого марша хотят провести мероприятия на улице Большая Васильковская, но поскольку там будет проходить велопробег в рамках программы празднования Дня Киева, городская власть не может согласиться на это место, и вообще предлагает назначить другой день для проведения марша. В заявке указано около 500 участников Марша равенства.

Как подчеркнула Хонда, уже подано 6 заявок от граждан, религиозных организаций и других объединений, настроенных агрессивно относительно проведения гей-парада в столице. Они заявили об участии в своих мероприятиях больше 30 тысяч человек, и, как обратила внимание Хонда, впереди целая неделя, то есть прогнозируется, что количество противников гей-парада вырастет.

Несмотря на все это, городская власть продолжает вести переговоры с организаторами марша, предлагая разные варианты и относительно места проведения, и относительно даты.

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Мы понимаем, что есть большое количество противников, и мы должны обеспечить порядок и безопасность участников марша и вообще всех людей, которые будут отмечать День Киева и День столицы. Поэтому, если мы не сможем убедить организаторов марша изменить свою позицию, нам придется обратиться в суд и вообще запретить проведение 25-26 мая массовых мероприятий каких-либо организаций и партий”, - сказала Хонда.

По ее словам, в начале следующей недели окончательно будет понятно, как будет действовать городская власть.

Как сообщал УНИАН, 14 мая стало известно, что организационный комитет гей-форума "КиевПрайд2013" подал заявку в КГГА на проведение Марша равенства 25 мая. Количество участников марша в сообщении организаторов не указано.