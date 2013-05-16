В Черновцах сотни людей в вышиванках установили рекорд Украины

Рекорд Украины «Самый массовый герб Украины из людей в вышиванках» установили сегодня на Соборной площади Черновцов в рамках ежегодной традиционной патриотической акции «День вышиванки», которая проходит уже пятый раз подряд.

Как сообщает корреспондент УНИАН, 680 человек в вышитых сорочках на территории всей Соборной площади сформировали трезубец, размером 38 на 34 метра.

Как сообщил СМИ инициатор рекорда, президент Студенческого парламента Буковины Виталий Смандич, для установления рекорда Украины нам нужно было собрать не меньше 250 человек в вышиванках.

«Так получилось, что мы превзошли это количество больше, чем в два раза», - отметил он.

В то же время, как стало известно корреспонденту УНИАН, рекорд не был официально зафиксирован, поскольку во время акции не присутствовали представители Книги рекордов Украины.

Сегодня в рамках «Дня вышиванки» в Черновцах оргкомитет акции подарил в одном из роддомов областного центра вышиванки новорожденным 16 мая черновчанам. Кроме этого на территории центрального корпуса ЧНУ имени Юрия Федьковича состоялся фестиваль и показ вышиванок, а на территории художественного дворика Черновицкого городского совета городского совета состоялась фотовыставка «Черновчане в вышиванках».