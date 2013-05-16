Главой Высшего спецсуда Украины стал бывший председатель Апелляционного суда Харьковской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВССУ.

В суде отметили, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего совета юстиции Украины.

Как сообщил журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов, на заседании ВСЮ заместителем председателя Высшего хозяйственного суда был избран бывший председатель Киевского апелляционного хозяйственного суда Артур Емельянов.

Как известно, 18 апреля Верховная Рада Украины назначила Солодкова на должность судьи Высшего спецсуда. Позже квалификационная комиссия судей внесла его кандидатуру на должность председателя ВССУ в Высший совет юстиции.