Эксперты прогнозируют улучшение внешнеторгового баланса Украины

«Если вы посмотрите статистику, то увидите, что основной статьей сокращения импорта в первом квартале стало сокращение закупок российского газа. Учитывая летние месяцы и соответственно то, что в ближайшее время его мы покупать не будем, показатели внешнеторгового баланса могут также обнадеживать. Хотя это улучшение будет временным, так как в последующих кварталах все равно придется закупать газ», - рассказывает аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

В то же время, по его словам, несколько улучшить в будущем торговый баланс сможет увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

«По некоторым позициям в животноводческой продукции нам разрешила экспорт Европа. Хотя все равно одним из ключевых источников улучшения баланса станет экспорт продукции растениеводства – зерновых и масличных культур». Они уже сейчас занимают весомую роль в нашем экспорте, входя в четверку ключевых его позиций», - отметил аналитик.

Директор аналитического департамента компании Pro-Consulting Александр Соколов считает, что залогом улучшения торгового баланса может стать политика импортозамещения.

«Если мы продолжим развивать программу импортозамещения, что в том числе предусматривает поиска новых источников энергоресурсов, рост продаж наших товаров на внешних рынках, пересмотра таможенной политики, мы сможем увидеть тенденцию января, когда впервые за 4 года мы зафиксировали профицит внешнеторгового баланса», - рассказал эксперт.

Напомним, что согласно данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за январь-март составило 1 миллиард 986,8 миллионов долларов.

Таким образом, по сравнению с дефицитом за аналогичный период 2012 год (-2,92 миллиарда долларов), отрицательное сальдо уменьшилось на 32%