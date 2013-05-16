Нацкомфинуслуг начала проводить аудит своей деятельности

В ведомстве подчеркнули, что Нацкомфинуслуг при реализации своих функций сотрудничает как с другими регуляторами рынков финансовых услуг (НБУ и НКЦБФР), Министерством доходов и сборов Украины, так и с правоохранительными органами. Также изучаются возможности информационного сотрудничества с Антимонопольным комитетом Украины.



«Одной из основных задач такого сотрудничества является содействие органам государственной власти в предупреждении злоупотреблений и нарушений законодательства субъектами надзора», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проверки исполнения небанковскими финансовыми организациями своих обязательств перед потребителями финансовых услуг по заключенным договорам проводятся Национальной комиссией в случае поступления обращений граждан, юридических лиц, правоохранительных органов, Госфинмониторинга Украины и т.д.

«Нацкомфинуслуг в пределах компетенции готова сотрудничать с Генеральной прокуратурой Украины в случае выявления правоохранительными органами правонарушений на рынке финансовых услуг», – сказано в сообщении.