Нацкомфинуслуг начала проводить аудит своей деятельности
Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг проводит внутренний аудит выполнения Комиссией функции субъекта государственного финансового мониторинга за предыдущие периоды и принимает меры по повышению эффективности работы регулятора по указанным направлениям с учетом результатов проверки Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба Нацкомфинуслуг.
В ведомстве подчеркнули, что Нацкомфинуслуг при реализации своих функций сотрудничает как с другими регуляторами рынков финансовых услуг (НБУ и НКЦБФР), Министерством доходов и сборов Украины, так и с правоохранительными органами. Также изучаются возможности информационного сотрудничества с Антимонопольным комитетом Украины.
«Одной из основных задач такого сотрудничества является содействие органам государственной власти в предупреждении злоупотреблений и нарушений законодательства субъектами надзора», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что проверки исполнения небанковскими финансовыми организациями своих обязательств перед потребителями финансовых услуг по заключенным договорам проводятся Национальной комиссией в случае поступления обращений граждан, юридических лиц, правоохранительных органов, Госфинмониторинга Украины и т.д.
«Нацкомфинуслуг в пределах компетенции готова сотрудничать с Генеральной прокуратурой Украины в случае выявления правоохранительными органами правонарушений на рынке финансовых услуг», – сказано в сообщении.