В Министерстве заявили,что отечественные производители должны бороться за потребителя

Такое мнение высказал директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников в интервью каналу ICTV.

«Украина с самого начала, когда выбирала свою независимость исходила из того, что она хочет быть государством с развитой экономикой и открытым рынком, для того чтобы наш гражданин мог свободно выбирать товары того качества, которое его устраивает», - сказал Е.Олейников.

Он считает, что отечественные товаропроизводители должны сосредоточиться на мероприятиях, которые позволили бы им конкурировать с иностранными коллегами.

Е.Олейников отмечает, что до вступления Украины в ВТО отечественных производителей защищали высокие ставки импортных пошлин. Соответственно после вступления страны в организацию, украинские производители должны были конкурировать с импортной продукцией.

«Здесь некоторые наши товаропроизводители проигрывают и не потому что, имеют худшие условия для работы, а потому, что не понимают простого закона ведения бизнеса - ты можешь продать только то, что кто-то хочет купить. То есть я могу производить обувь, но если она вам не нравится вы ее не купите», - говорит Олейников.

По его словам, на сегодня некоторые отечественные производители продолжают производить не то, что будет продаваться, а просто то, что они могут производить. То есть предприятия не проводят модернизацию производства при этом используют старые методы реализации продукции и соответственно теряют конкурентоспособность.

«Именно для того чтобы исправить ситуацию была принята Программа активизации экономического развития на 2013-2014 гг.. Основная цель Программы дать возможность тому производителю, который способен производить новую продукцию, который способен меняться, который способен сотрудничать с потребителем, найти дешевые длинные деньги для того чтобы, или модернизировать производство, или создать новое», - отметил Е.Олейников.

При этом Е.Олейников отметил, что в Украине в различных отраслях экономики достаточно производителей успешно конкурирующих с иностранными компаниями и не только на внутреннем, но и на внешних рынках.

«Сейчас выживать и работать будут те, кто готов работать эффективно, а тому, кто не готов, вероятно, придется найти другое занятие. Значит бизнес не для него», - подчеркнул Олейников.