Студенты-журналисты смогут получить одновременно украинский и польский дипломы

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационно-рекламной деятельности СумГУ.

Согласно сообщению, получение одновременно дипломов двух стран о высшем образовании стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между СумГУ и Высшей лингвистической школой в Ченстохове (Республика Польша).

Сотрудничество учебных заведений заключается в обеспечении студентов СумГУ возможностью параллельного обучения в Польше и получения по его окончании второго диплома образовательно-квалификационного уровня «магистр» по выбранным направлениям.

Параллельный учебный процесс предусматривает внедрение современных программ дистанционного образования (E-learning) и интерактивных технологий.

Студенты СумГУ будут иметь персональный доступ к европейским информационно-обучающим программам и конкурсным стипендиям «Erasmus», «Erasmus Mundus», «Leonardo da Vinci» для стажировки в партнерских вузах стран Европейского Союза.

На базе СумГУ и польской школы будут действовать и летние языковые школы.

В частности, сотрудничество сторон будет сопровождаться академическими обменами, переподготовкой и курсами повышения квалификации работников СумГУ и Высшей лингвистической школы, организацией совместных семинаров, конференций, а также научных и учебных исследований с последующей публикацией в изданиях.