Студенты-журналисты смогут получить одновременно украинский и польский дипломы
Студенты-выпускники Сумского государственного университета по специальности «Журналистика» в следующем году смогут получить одновременно украинский и польский дипломы, пройдя обучение по программе двойных дипломов.
Об этом УНИАН сообщили в отделе информационно-рекламной деятельности СумГУ.
Согласно сообщению, получение одновременно дипломов двух стран о высшем образовании стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между СумГУ и Высшей лингвистической школой в Ченстохове (Республика Польша).
Сотрудничество учебных заведений заключается в обеспечении студентов СумГУ возможностью параллельного обучения в Польше и получения по его окончании второго диплома образовательно-квалификационного уровня «магистр» по выбранным направлениям.
Параллельный учебный процесс предусматривает внедрение современных программ дистанционного образования (E-learning) и интерактивных технологий.
Студенты СумГУ будут иметь персональный доступ к европейским информационно-обучающим программам и конкурсным стипендиям «Erasmus», «Erasmus Mundus», «Leonardo da Vinci» для стажировки в партнерских вузах стран Европейского Союза.
На базе СумГУ и польской школы будут действовать и летние языковые школы.
В частности, сотрудничество сторон будет сопровождаться академическими обменами, переподготовкой и курсами повышения квалификации работников СумГУ и Высшей лингвистической школы, организацией совместных семинаров, конференций, а также научных и учебных исследований с последующей публикацией в изданиях.