Могилев опроверг запрет Меджлису проводить траурные мероприятия

Об этом заявил Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

Во-первых, Симферопольский городской совет не запрещал Меджлису проводить траурные мероприятия. Но, невзирая на это Мустафа Джемилев продолжает сознательно дезинформировать общество.

Во-вторых, мэрия предложила организаторам проводить заявленную акцию в контексте общекрымских мероприятий, которые являются традиционными для автономии. Акции, посвященные Дню памяти жертв депортации, проводятся каждый год с участием республиканских органов власти, представителей местного самоуправления, райгосадминистраций и общественности.

«В Крыму нет никаких оснований для дестабилизации ситуации. Провокации и нагнетание ситуации Джемилевым — ничто иное, как попытка сохранить остатки своего влияния на крымских татар, которое он стремительно теряет. Я глубоко убежден, что позиция отдельных крымскотатарских деятелей, направленная на максимальную конфронтацию с органами власти — деструктивна. Крымская власть решает насущные социально-экономические проблемы, не разделяя крымчан по национальному признаку. Однако когда речь заходит об участии в этой работе отдельных политиков, вместо объединения усилий и конструктивного диалога мы встречаем откровенную ложь, провокационные заявления и популизм, — подчеркнул Анатолий Могилев. — Игра, которую затеял господин Джемилев, крайне опасна и может очернить финал его политической карьеры. Отстаивание исключительно личных интересов, используя в качестве орудия собственный народ — безответственно и аморально».