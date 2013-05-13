Кабмин накинет отличникам по 20-35 гривен к стипендиям

Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий» принято на заседании Кабинета министров сегодня, 13 мая, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

В соответствии с постановлением, увеличиваются размеры повышения к стипендиям для студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста или бакалавра: с 50 до 70 грн. Также будет увеличено повышение к стипендии для будущих бакалавров, специалистов и магистров вузов ІІІ–ІV уровня аккредитации: с 85 до 120 грн.

Документ принят во исполнение соответствующего поручения Президента Украины, его проект был согласован с представителями студенческого самоуправления и ректорами вузов, говорится в сообщении.

Целью является увеличение размеров академических стипендий для студентов высших учебных заведений, которые учатся на «отлично», а также для студентов, которым назначены именные и персональные академические стипендии учебных заведений.

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.