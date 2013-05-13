Минрегион направит 2 млрд грн на замену 4 тысяч лифтов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что такая сумма финансирования заложена в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«Программой предусмотрено, что мы должны полностью заменить 4 тысячи лифтов, которые сейчас находятся на простое, и модернизовать 700 лифтов», - сказал Темник.

Министр отметил, что с регионами планируется отработать совместные программы, в которых определить, сколько необходимо привлечь государственных средств, а сколько – инвестиционных.

«Каждая территория должна определиться, каким путем они пойдут», - добавил он.

По данным Минрегиона, срок эксплуатации около 25% из 92 тысяч эксплуатирующихся лифтов в Украине превышает 25 лет.

Также глава Минрегиона сообщил о планах до конца текущего года завершить установку на предприятиях ЖКХ приборов технологического учета воды и тепла.

«Очень важным является задача до конца 2013 года завершить оснащение приборами технологичного учета. Мы планируем, что за 2-3 года мы полностью сможем установить приборы учета как тепловой энергии, так и воды. Для этого запланировано на тепловую энергию установить около 5,8 тысячи приборов учета, на воду — около 23,5 тысячи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул заявил, что правительство начнет масштабную программу модернизации централизованных систем тепло- и водоснабжения и водоотвода, оборудования зданий современными приборами учета и капитального ремонта лифтов.