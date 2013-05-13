В Киеве задержан российский националист

В Киеве сотрудники СБУ задержали 31-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по обвинению в совершении на территории России ряда тяжелых преступлений на почве межнациональной вражды.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, этот гражданин является членом организации праворадикального направления, которая исповедует националистическую идеологию, на территории Украины он скрывался от органов следствия соседнего государства и проживал в Киеве в арендованной квартире.

10 мая сотрудники СБУ задержали его в центре столицы.

Теперь органами прокуратуры решается вопрос относительно экстрадиции задержанного лица.