В Киеве задержан российский националист
13:33, 13 мая 2013Общество
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В Киеве задержан российский националист, который находился в международном розыске.
СБУ задержала россиянина в центре Киева
В Киеве сотрудники СБУ задержали 31-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по обвинению в совершении на территории России ряда тяжелых преступлений на почве межнациональной вражды.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, этот гражданин является членом организации праворадикального направления, которая исповедует националистическую идеологию, на территории Украины он скрывался от органов следствия соседнего государства и проживал в Киеве в арендованной квартире.
10 мая сотрудники СБУ задержали его в центре столицы.
Теперь органами прокуратуры решается вопрос относительно экстрадиции задержанного лица.
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