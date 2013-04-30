В Одессе задержан гражданин Турции, объявленный в международный розыск

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Одессе иностранец скрывался от следствия за совершение на родине тяжкого преступления (причинение тяжких телесных повреждений), в связи с чем по инициативе правоохранительных органов Турции был объявлен в розыск Генеральным секретариатом Интерпола. Проблемы с законом иностранец имел и раньше – неоднократно задерживался правоохранительными органами Турции за причастность к деятельности одной из международных террористических организаций.

В отношении иностранца органами милиции осуществляются безотлагательные процессуальные действия с целью решения вопроса экстрадиции на родину, где он понесет наказание за совершение преступления.