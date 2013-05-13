Импортный газ для Украины в апреле подешевел на 0,36%

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению министерства, 415,12 долл. за 1 тыс. кубометров - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В первом квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долл.