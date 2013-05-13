Пограничники нашли в бюстгальтере проводницы полмиллиона рублей

500 тыс. российских рублей обнаружили у проводницы поезда «Жмеринка - Москва» в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время общения с работниками пункта контроля 33-летняя украинка призналась, что скрыла в бюстгальтере 500 тыс. российских рублей, которые таким образом пыталась провезти через государственную границу.

Полученные средства были переданы работникам таможни в установленном порядке, а на проводницу составлены соответствующие процессуальные документы.