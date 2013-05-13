Пограничники нашли в бюстгальтере проводницы полмиллиона рублей
12:00, 13 мая 2013Общество
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Проводница поезда пыталась вывезти в Россию в бюстгальтере 500 тыс. рублей.
Проводница созналась пограничникам / Фото: nashpoezd.narod.ru
500 тыс. российских рублей обнаружили у проводницы поезда «Жмеринка - Москва» в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Во время общения с работниками пункта контроля 33-летняя украинка призналась, что скрыла в бюстгальтере 500 тыс. российских рублей, которые таким образом пыталась провезти через государственную границу.
Полученные средства были переданы работникам таможни в установленном порядке, а на проводницу составлены соответствующие процессуальные документы.
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