СМИ: В Замбии убит украинский медик

Врач из Ивано-Франковска Сергей Монахов погиб на прошлых выходных в Солвези - столице северо-западной провинции Замбии.

Его нашли с пулей в груди в комнате при госпитале, где 55-летний анестезиолог работал последние 8 месяцев, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

В Замбии, где не хватает врачей, очень остро отреагировали на смерть украинского медика. После трагедии его коллеги из госпиталя устроили митинг, требуя обеспечить безопасность докторов, особенно иностранных. На сайте англоязычной газеты, издающейся в Замбии, под статьей о смерти Монахова люди оставляют отзывы: «Полиция Солвези обязана найти убийц! Это никому не нужно. Ваши дети будут умирать от тяжелых болезней из-за нехватки врачей, если вы напугаете их тем, что будете убивать». Такое же опасение высказала и министр здравоохранения Натаниэль Мубуквани, комментируя смерть украинского медика.

В охваченной межнациональной рознью обнищавшей Замбии вопрос медицины стоит остро, врачи из Украины и других стран ценятся очень высоко, в том числе и в материальном смысле - по местным, конечно, меркам, отмечает издание.

Поэтому одной из версий убийства Монахова называют попытку ограбления - у него могли быть при себе наличные.

Происшествие получило большой резонанс, ведь три года назад, в 2010 году, в этом же госпитале от рук убийц также погиб украинский доктор - анестезиолог 47-летний Валерий Прийма.