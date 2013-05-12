На трассе Киев-Одесса Dodge протаранил Жигули: мать и младенец погибли на месте

Как сообщили УНИАН в Управлении ГСЧС в области, владелец автомобиля «Dodge Charger» столкнулся с автомобилем ВАЗ 2103, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля ВАЗ, на место происшествия сразу же прибыли дежурный караул пожарно-спасательного подразделения г. Ульяновки и местная пожарная команда из с.Данилова Балка, которые за считанные минуты ликвидировали пожар.

Во время столкновения в авто находились четыре человека: водитель, его жена и двое малолетних детей – 2-х месяцев и 1 год 9 месяцев, мать с младенцем сразу погибли, а отец с дочерью в тяжелом состоянии госпитализированы в Ульяновскую центральную районную больницу.