ГАИ советует не парковать авто на дороге болельщиков Динамо и Ильичевца
15:31, 11 мая 2013Общество
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Столичная ГАИ просит не парковаться поблизости НСК «Олимпийский», чтобы не мешать болельщикам «Динамо» и «Ильичевца».
ГАИ советует не парковаться возле НСК "Олимпийский"
Госавтоинспекция столицы просит водителей сегодня не парковаться в районе НСК ”Олимпийский”, чтобы не мешать движению болельщиков при проведении футбольного матча Чемпионата Украины между клубами ”Динамо” (Киев) и ”Ильичевец” (Мариуполь).
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичного Управления ГАИ.
«С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к НСК ”Олимпийский”, ГАИ просит не парковать автотранспорт (с 8.00) на тротуарах улиц Большая Васильковская (Красноармейская), Физкультуры, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная», - говорится в сообщении.
Матч начнется в 19.30.
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