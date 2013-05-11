ГАИ советует не парковать авто на дороге болельщиков Динамо и Ильичевца

Госавтоинспекция столицы просит водителей сегодня не парковаться в районе НСК ”Олимпийский”, чтобы не мешать движению болельщиков при проведении футбольного матча Чемпионата Украины между клубами ”Динамо” (Киев) и ”Ильичевец” (Мариуполь).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичного Управления ГАИ.

«С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков к НСК ”Олимпийский”, ГАИ просит не парковать автотранспорт (с 8.00) на тротуарах улиц Большая Васильковская (Красноармейская), Физкультуры, Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная», - говорится в сообщении.

Матч начнется в 19.30.