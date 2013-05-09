В центре Киева начались мероприятия по случаю Дня Победы
09:36, 09 мая 2013Общество
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В Киеве на Майдане Незалежности начались праздничные мероприятия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 на главной площади столицы состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.
В церемонии приняли участие министр обороны Павел Лебедев, секретарь Киевсовета Галина Герега, заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.
После этого на Крещатике начался марш военных оркестров.
Кроме того, ожидается прохождение военной техники времен войны и военно-историческое шествие.
На Крещатике собралось несколько тысяч зрителей.
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