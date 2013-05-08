Беларусь затягивает вопрос экспорта украинских сладостей - Укркондпром

Об этом говорится в их письме к первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову.

«С начала апреля 2013 года Республика Беларусь преследуя цель устранения украинского производителя с белорусского рынка неконкурентными методами, полностью заблокировала ввоз украинских кондитерских изделий на свою таможенную территорию», - сказано в нем.

В документе отмечается, что Украина неоднократно проводила переговоры с Беларусью по урегулированию данного вопроса, однако, белорусская сторона, обещая разобраться в ситуации, не предприняла никаких действий, прибегая к тактике затягивания.

В письме говорится, что Беларусь является нетто экспортером и четвертым по величине зарубежным рынком сбыта украинских кондитерских изделий в мире. По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2012 году с Украины в Республику Беларусь было поставлено 23,6 тыс тонн кондитерских изделий.

Предприниматели подчеркивают, что украинское правительство неоднократно обращало внимание на необходимость развития экспортного потенциала Украины. Но выполнение этой задачи, по их мнению, при условии отсутствия эффективного инструмента реагирования на нарушения экономических прав Украины на зарубежных рынках является маловероятным.

«Учитывая тот факт, что Вы являетесь сопредседателем украино-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, просим Вас ввести механизм оперативного и адекватного реагирования украинской стороны на нетарифные торговые барьеры со стороны Республики Беларусь в разрезе применения Украиной неотложных адекватных мер по приведению страны-нарушителя экономических интересов Украины к выполнению своих двусторонних обязательств, а также включить

этот вопрос в повестку дня Украино-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в мае 2013 года», - сказано в письме.