Украина ограничила поставки в страны Таможенного союза

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

«В связи с обнаружениями запрещенных и вредных веществ в партиях животноводческой продукции предприятий Украины № 10-20-03 (Комплекс ООО «Агромарс»), № 05-02-01Mt PM (ООО «Тавр-Плюс»), ЧАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Элитекс», Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины со 02.05.2013 вводит временные ограничения на поставку продукции указанных предприятий в страны Таможенного союза», - говорится в сообщении.

При этом не сообщается, какие именно вещества обнаружены в продукции украинских предприятий.

Отмечается, что об отмене временных ограничений будет сообщено дополнительно.