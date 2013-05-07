Суд оправдал активистку КУПРа, задержанную во время акции коммунистов

Шевченковский районный суд г. Киева оправдал активистку общественной организации «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР) Татьяну Лиходееву, которая была задержана 1 мая во время акции коммунистов на Крещатике.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер КУПР Сергей Мельниченко.

Активистке инкриминировали нападение на коммунистов, уничтожение транспарантов и бросание краской, то есть совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

«Потерпевший по делу запутался в своих показаниях и не смог четко указать, что она осуществила на него нападение. Таким образом, судья не выявила в действиях Лиходеевой состава административного правонарушения. Это не только очередное оправдание судом, но и очередное подтверждение противоправности задержаний милицией активистов КУПРа и полицейского произвола в правоохранительных органах», - написал Мельниченко.

Он также добавил, что активисты уже подали заявления о совершении милиционерами преступлений и намерены пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы снять побои, нанесенные при задержании.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Киеве милиция задержала активистов КУПР, которые пытались повредить плакаты сторонников КПУ.

В то же время Мельниченко в Facebook написал, что “действия милиции были явно неправомерными и с превышением властных полномочий”.

“Никаких противоправных действий мы не совершали и не планировали совершать. Мы мирно шли по Крещатику, намереваясь отпраздновать праздник в Ботаническом саду. В руках у некоторых активистов были только чистые ватманы для рисования”, - написал лидер КУПРа.

2 мая в Facebook Мельниченко сообщил, что суд оправдал его и активистку КУПР Елизавету Жарикову.