Активистов КУПРа милиция отпустила до завтра - будет суд

Об этом написал председатель правления КУПРа Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что “недавно активисты КУПРа вышли из райотдела милиции”.

“На меня составили админпротокол по ст.185-1 ч.2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка организации мирных собраний), то есть, что поход в Ботанический сад для рисования магнолий нуждается в соответствующей заявке, а санкцией статьи предусмотрен админарест до 15 суток”, - пишет С.Мельниченко. Кроме того, он сообщает: “На активисток КУПРа Татьяну Лиходееву и Елизавету Жарикову составили админпротоколы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство). В чем суть хулиганских действий милиция, так и не объяснила. По санкции этой статьи тоже предусмотрен админарест до 15 суток”.

С.Мельниченко сообщает : “Нас на завтра вызвали на 11.00 в суд...”.

Как сообщал УНИАН. сегодня в Киеве милиция задержала активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников КПУ. Среди задержанных – Мельниченко. «Около 11 часов несколько молодых людей пытались помешать участникам шествия по Крещатику и совершить противоправные действия», - сообщили в милиции и отметили, что «работники милиции, которые задействованы на охрану общественного порядка, отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений».

Сегодня на своей странице в Facebook Мельниченко написал, что “действия милиции были явно неправомерными и с превышением властных полномочий”.

По словам Мельниченко, “цель задержания нам неизвестна”. “Никаких противоправных действий мы не совершали и не планировали совершать. Мы мирно шли по Крещатику, собираясь отпраздновать праздник в Ботаническом саду. В руках у некоторых активистов были только чистые листы ватманы для рисования”, - написал Мельниченко. Он отметил, что “на них не было ничего написано, никаких лозунгов”.

“На них активистки собирались рисовать магнолии в Ботаническом саду. Таким образом, мы пытались организовать культурно-просветительский досуг в Ботаническом саду. Однако, по-видимому, празднование состоится в милиции...”, - написал Мельниченко.