Пшонка приказал разобраться с дерибаном земли в Крыму: нет времени на размышления

Незаконное получение участков на крымском побережье чаще всего происходит на основании заключений контролирующих органов и судебных решений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, об этом сегодня на совещании с коллективом прокуратуры Крыма и Севастополя по вопросам соблюдения законности при использовании и застройке земель водного фонда заявил генпрокурор Виктор Пшонка.

По его словам, проблема несанкционированной застройки морского побережья не нова для прокуроров в Крыму.

“Вы постоянно проводите проверки, и вам известны схемы, через которые чаще всего происходит незаконное отчуждение земель вдоль морей и их использование не по назначению. Потому у вас нет времени на размышления, и я жду реальных результатов и приведения в первоначальное состояние обезображенных незаконной застройкой территорий”, – сказал Пшонка, обращаясь к подчиненным.

Среди наиболее распространенных причин, которые приводят к незаконной застройке морских берегов, генпрокурор назвал отсутствие вынесенных в натуру границ водозащитных полос, потому прокурорам следует обратить внимание на использование средств, предназначенных на эти цели.

“Что касается незаконных схем получения участков у моря, чаще всего их приобретают на основании незаконных заключений контролирующих органов и судебных решений, соглашений об обслуживании, которые касаются, в первую очередь, гидротехнических сооружений, и о совместной деятельности. Распространенными являются также факты нецелевого использования земель, когда зарегистрированные на бумаге как эллинги, гаражи, жилые дома на самом деле оказываются многоэтажными гостиницами. Сомнительными являются схемы получения участков вдоль морей для сельскохозяйственных потребностей и кооперативного строительства”, – заявил Пшонка, добавив, что наблюдательным ведомством автономии на протяжении последних лет было обжаловано более 100 незаконных актов относительно прибрежных земель общей площадью 260 га.

“Было возбуждено пять уголовных дел. В частности, по факту незаконного строительства небоскреба в 100-метровой зоне моря, на участке в Приморском парке, по факту незаконного введения в эксплуатацию, по поддельным документам, самовольно построенных 14 эллингов в Симферопольском районе, также двух гостиниц в Сакском районе. Однако 5 дел на весь Крым – этого недостаточно. Вы должны жестче реагировать на произвол контролирующих органов и органов местной власти. Без внимания прокуратуры не должен остаться ни один кусок берега вдоль всего побережья Черного моря, где есть нарушение закона”, – подчеркнул Пшонка.

Он обратился к руководящему составу органов прокуратуры Крыма и Севастополя: “Ваша работа на этом направлении должна быть, во-первых, последовательной, а во-вторых, еще и наглядной. Люди должны видеть реальный результат вашей правозащитной работы и возобновление справедливости и права на свободный доступ к морю”.