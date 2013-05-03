Пшонка: ЕСПЧ не установил политических мотивов ареста Тимошенко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, комментируя решение ЕСПЧ по жалобам Ю.Тимошенко в интервью одному из центральных телеканалов, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

«Европейский суд признал, что сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, не доказывает ее политического преследования», - сказал Пшонка.

По его словам, адвокаты осужденной не смогли доказать ЕСПЧ наличия политических мотивов в решении о взятии её под стражу.

«Защитники Тимошенко жаловались на политическую составляющую ее задержания, но в суде этого не смогли доказать. Из решения Европейского суда понятно, что в деле Тимошенко отсутствует какая-либо политика – и в части рассмотрения уголовного дела, и того приговора, который Тимошенко вынесен», - сказал Пшонка.

Из решения Европейского суда также следует, по словам генпрокурора, и то, что «Тимошенко была взята под стражу из-за неуважения к суду».

Он отметил, что Европейским судом изучались все обстоятельства жалоб Тимошенко, также были истребованы от Украины все документы, которые предоставлялись правоохранительными и официальными ведомствами, включая органы прокуратуры.

Кроме того, генеральный прокурор заявил, что сегодня сторонники Тимошенко и некоторые международные политики распространяют неправдивую информацию по поводу решения ЕСПЧ.

«Распространялась и распространяется неправдивая информация, которая не сводится к той единственной правде, истине, которая действительно есть. А правда в том, что она (Тимошенко) была должностным лицом, которое совершило преступление, за что предусмотрено соответствующее наказание. Так уж случилось, что решение Европейского суда трактуют, как кому хочется. Раздаются политические заявления, кто-то требует в части решения Европейского суда освободить Тимошенко, есть другие комментарии, но Украина - правовое государство, которое уже работает по законам европейских стандартов. Поэтому должно быть уважение к праву и требованиям украинских законов», - заявил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, чем те, которые установлены Конвенцией.