Судебные исполнители пока оставили в покое киевскую учительницу - начальник получил нагоняй

В связи с не обеспечением надлежащего контроля над правильностью проведения исполнительных действий и соблюдением прав сторон в исполнительном производстве по делу учительницы Нины Москаленко начальник отдела Государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции в г. Киеве привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной исполнительной службы.

В пресс-службе напомнили, что выполнение решения Печерского районного суда г. Киева о выселении граждан Москаленко Г.М. и Москаленко Н.И. из части дома по пер. Землянскому в г. Киеве осуществляется отделом государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции в г. Киеве.

По теме: В милиции говорят, что разбитый дом учительнице уже не принадлежит (фото)

«По состоянию на 7 мая данное исполнительное производство по выселению граждан Москаленко Г.М. и Москаленко Н.И. из части дома по пер. Землянскому в г. Киеве остановлено до установления способа и порядка выполнения решения суда. В связи с не обеспечением надлежащего контроля над правильностью проведения исполнительных действий и соблюдением прав сторон в исполнительном производстве начальник отдела Государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции в г. Киеве привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе.

Как было установлено в ходе служебного расследования, в резолютивной части решения суда не указано, из какой именно части дома необходимо выселить должников.

В связи с наличием этих обстоятельств, которые препятствуют проведению исполнительных действий, 23 апреля 2013 года государственным исполнителем было остановлено исполнительное производство и направлено соответствующее заявление об установлении способа и порядка выполнения решения в Печерский районный суд г. Киева. Дальнейшее выполнение судебного решения будет организовано лишь после рассмотрения судом заявления государственного исполнителя.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля с.г. было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, где проживает киевская учительница Москаленко.

Напомним, киевская учительница Москаленко живет в доме в центре Киева возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются отнять уже больше года. Ориентировочно, участок в 20 соток на Печерских склонах оценивают в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети не известен. Однако от этого владельца в адрес Москаленко стали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные лица.

За год, несмотря на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.