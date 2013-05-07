В Киеве майор милиции два часа кулаками выбивал из парня признание

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района Киева, следствием установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам киевского УБОП пригласил гражданина в служебный кабинет для проверки информации относительно его возможной причастности к совершению преступления. В ходе беседы милиционер пытался угрозами вынудить мужчину дать признательные показания, а когда тот отказался, нанес ему многочисленные удары кулаками по телу и голове. Не получив признания, милиционер отпустил киевлянина. По пути домой потерпевшему стало плохо, и он обратился к врачам. В медицинском заведении у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрыты травмы грудной клетки и живота.

Приговором суда правоохранитель признан виновным по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий) и приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Кроме того, осужденный лишен специального звания «майор милиции».