В Житомире возобновили водоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба КП «Житомирводоканал».

Как отмечается, всю ночь с 5 на 6 мая аварийные бригады КП «Житомирводоканал» работали, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию на водопроводе по ул. Мануильского. Заменено около трех метров поврежденной водопроводной трубы диаметром 300 миллиметров. Сварочные работы велись на глубине трех метров и осложнялись наличием воды в трубах.

«С 8.30 воду начали подавать в сеть и в 11.00 машинные залы КП «Житомирводоканал» заработали в штатном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы водоканала.