В Донецкой области госисполнитель попался на взятке

Как сообщили УНИАН сегодня в прокуратуре Донецкой области, было установлено, что житель Славянска задолжал банку по кредитному договору, составленному на приобретение автомобиля. Государственный исполнитель, назначенный в рамках открытого по данному факту уголовного производства, начал требовать у мужчины взятку в размере 10 тыс. грн за непринятие мер относительно взыскания с него суммы долга и не наложения ареста на автомобиль.

Передача денег происходила в служебном кабинете госисполнителя, где он и был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.