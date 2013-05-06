В Донецкой области госисполнитель попался на взятке
В Славянске Донецкой области при получении взятки правоохранители задержали государственного исполнителя.
Как сообщили УНИАН сегодня в прокуратуре Донецкой области, было установлено, что житель Славянска задолжал банку по кредитному договору, составленному на приобретение автомобиля. Государственный исполнитель, назначенный в рамках открытого по данному факту уголовного производства, начал требовать у мужчины взятку в размере 10 тыс. грн за непринятие мер относительно взыскания с него суммы долга и не наложения ареста на автомобиль.
Передача денег происходила в служебном кабинете госисполнителя, где он и был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство ходом досудебного расследования.