На Ивано-Франковщине избили депутата райсовета

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«3 мая в Коломыйскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой и с многочисленными гематомами на лице был доставлен 58-летний мужчина. Медики немедленно сообщили правоохранителям. В ходе первоочередных следственных действий установлено, что потерпевший является директором одного из государственных предприятий и депутатом Коломыйского районного совета», – сказано в сообщении.

Многочисленные травмы мужчине нанесли неизвестные лица, которые поздно вечером находились на территории предприятия возле пруда. На просьбу директора покинуть территорию злоумышленники не реагировали. Между мужчинами возник словесный спор, который перерос в драку. Злоумышленники избили мужчину и сбежали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры.