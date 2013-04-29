На музей Булгакова в Киеве может сойти оползень

Масса земли может пойти от Замка Ричарда на Андреевский спуск. «Мы построили подпорную стенку со стороны музея. Но это не гарантирует безопасность — склоны горы очень шаткие. Может пойти дождь, и масса земли сползет прямо на нас», — рассказал газете "Сегодня" Анатолий Кончаковский, первый директор музея Булгакова.

«Вероятность оползня в сторону музея Булгакова при ливне существует. Лет 12 назад там уже был крупный оползень. Большой пласт земли имеет очень мощную силу, он сносит все на своем пути, особенно деревья, которые бросает как щепки. Но надеюсь, что такое не произойдет», — говорит Василий Боковой, главный гидрогеолог КП «СУППР».

А уже сошедший не так давно оползень рядом с музеем навис над трансформаторной подстанцией. Рядом с ней землей придавлены два силовых кабеля. «Если провод повредится, без электричества могут остаться десятки домов. Страшно торговать рядом с обвалом, хотя возле него собирается немало туристов, которые могут что-то купить», — говорит продавец сувениров Светлана.

В КП «СУППР» говорят, что оползень на Андреевском не убирают из-за отсутствия финансирования.

«В Киеве 120 оползнеопасных мест, 46 из них определены как проблемные, и еще восьми присвоен статус таковых, где ситуация критическая. Работы очень дорогостоящие (20—30 млн грн — ликвидация одного. — Авт.). Их и будем устранять в первую очередь. Оползень на Уздыхальнице в этот список не входит. Думаю, что тут достаточно будет убрать землю и засеять траву», — пояснил Василий Боковой.