В МВФ рассказали, кто возглавит процесс восстановления мировой экономики

"После года слабых экономических показателей ускорению темпов экономического роста региона во многом способствует сохранение устойчивого внутреннего спроса. Потребление и частные инвестиции будут поддерживаться благоприятными условиями на рынке труда на фоне минимального уровня безработицы в ряде стран региона", - говорится в документе, передает РИА Новости.



Аналитики МВФ также отметили важность повышения спроса со стороны Китая и стимулирующих мер правительства Японии.

"Для некоторых из наиболее передовых стран с открытой экономикой спрос со стороны Китая и Японии так же важен, как спрос со стороны США и Европы", - говорится в докладе фонда.

В то же время эксперты МВФ отмечают и наличие рисков для будущего экономического развития азиатских стран. К таким рискам относятся растущее экономическое неравенство, вероятность замедления темпов развития экономики КНР, слабый эффект от мягкой монетарной политики правительства Японии, а также перебои в торговле в связи со стихийными бедствиями или геополитической напряженностью.