В Одессе расчищают путь к морю

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, ведется демонтаж конструкций арендаторов, нарушивших распоряжение мэра Одессы Алексея Костусева об обязательном наличии свободного прохода вдоль моря на пляжах города.

«Одесское городское управление инженерной защиты территории и развития побережья продолжает обследование пляжей Одессы на предмет обеспечения свободного доступа на пляжи и соблюдения арендаторами распоряжения мэра Одессы Алексея Костусева об освобождении 5-метровой полосы от уреза воды для прохода вдоль моря. В результате осмотра было выявлено, что на пляже «Итака» работы по монтажу настила не ведутся. Однако демонтаж конструкции и намыв песка тоже не происходит», - сообщили в управлении.

Кроме того, согласно сообщению, арендаторы на пляже «Ибица» освободили для свободного прохода полосу шириной более 10 метров. На пляже «Аура», как и на «Итаке», работы по демонтажу и намыву песка не ведутся. Однако арендаторы пообещали произвести необходимый объем работ в течение ближайших 5 дней. На пляже «Портофино» общая площадь пляжа осталась практически неизменной, а на деревянном настиле сотрудники управления определили границу, до которой пляж должен быть освобожден.

На пляже между траверсами 19 и 18а, в районе пляжа «Аркадия», в основном, бетонные плиты. Сотрудники управления зафиксировали незаконно установленные бетонные конструкции, которые преграждают вход. Арендаторам было выдано предписание устранить помеху.

В управлении добавили, что всем арендаторам, чьи пляжи не обеспечили свободный 5-метровый проход вдоль моря, вручены предписания об устранении нарушений. Кроме того, 24 апреля на пляже «Дельфин» арендаторами были выполнены несанкционированные работы по заглублению в песчаную зону арендованного участка пляжа металлических свай.

«Нашим управлением было дано разъяснение, что схема размещения временных сооружений и шезлонгов на арендованном участке пляжа «Дельфин» между траверсами 12 и 13 не являлась основанием для размещения на пляже строений, имеющих признаки капитальных, и предусматривала размещение исключительно временных сооружений», - цитирует управление начальника городского управления инженерной защиты территории и развития побережья Олега Сироту.

В результате арендаторы снесли все сваи и очистили песок от конструкций.

Как сообщал УНИАН, мэр Одессы Алексей Костусев 23 апреля, в Севастополе, выступая на выездном заседании коллегии Министерства развития, строительства и ЖКХ заверил, что власти Одессы обеспечат свободный доступ к морю для жителей и гостей города. 22 апреля мэр Одессы провел совещание по подготовке пляжей к курортному сезону, по итогам которого подписал распоряжение №361-01 р «Об обеспечении свободного доступа отдыхающих на пляжи города Одессы».

23 апреля генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в ходе брифинга в Одессе пообещал в ближайшее время организовать проверку законности застройки побережья Азовского и Черного морей во всех регионах Украины. По его словам, в Одессе все участки (и гидропарк, и пляжи) были выделены с нарушением действующего законодательства.